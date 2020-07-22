В ДТП на Керченском шоссе пострадали дети

22 Июль 2020 2020-07-22T10:29:56+03:00

Спасатели нашли помятыми легковой автомобиль Skoda Octavia и минивэн Volkswagen Transporter. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по РК.

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В столкновении двух иномарок на Керченском шоссе недалеко от Феодосии пострадали дети. Информация об аварии в службу спасения поступила ранним утром 22 июля.

Приехавшие на место ДТП спасатели нашли помятыми легковой автомобиль Skoda Octavia и минивэн Volkswagen Transporter. Они смыли топливо с асфальта, отключили аккумуляторы машин и оградили территорию сигнальными конусами.

В ДТП пострадало четверо, двое из которых дети. Их с различными травмами отправили в ближайшие больницы в Феодосию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU