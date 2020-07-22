В Судаке турист попытался взять штурмом Генуэзскую крепость
В Судаке 20-летний турист забрался на гору «Крепостная» под Генуэзской крепостью. Снимать его оттуда пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.
В службу спасения обратились очевидцы происшествия. Прямо под стенами средневековой крепости на скальном уступе застрял мужчина, который не может самостоятельно спуститься вниз. Нужна помощь.
- Мужчина, взбираясь на гору, не рассчитал свои физические возможности, добрался до скального выступа, обратно спустится не смог из-за сильного испуга, - уточнили в МЧС.
Прибывшие на место сотрудники спецотряда МЧС и аварийно-спасательного отряда службы «Крым- Спас» поднялись на скалу и спустили пострадавшего в безопасное место. В медицинской помощи спасенный не нуждался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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