В Судаке турист попытался взять штурмом Генуэзскую крепость

22 Июль 2020 2020-07-22T10:42:27+03:00

20-летний парень забрался на скальный уступ и не смог спуститься. Фото: МЧС РК

Со скального уступа его снимали спасатели

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В Судаке 20-летний турист забрался на гору «Крепостная» под Генуэзской крепостью. Снимать его оттуда пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.

В службу спасения обратились очевидцы происшествия. Прямо под стенами средневековой крепости на скальном уступе застрял мужчина, который не может самостоятельно спуститься вниз. Нужна помощь.

- Мужчина, взбираясь на гору, не рассчитал свои физические возможности, добрался до скального выступа, обратно спустится не смог из-за сильного испуга, - уточнили в МЧС.

Прибывшие на место сотрудники спецотряда МЧС и аварийно-спасательного отряда службы «Крым- Спас» поднялись на скалу и спустили пострадавшего в безопасное место. В медицинской помощи спасенный не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU