Температура воды в Черном море 22 июля 2020: теплее всего на побережье Ялты

22 Июль 2020 2020-07-22T15:30:26+03:00

На ЮБК и восточном Крыму без особых изменений: температура воды 24-25 градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

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Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном море 22 июля. Оказалось, теплее всего сейчас в Ялте - там вода прогрелась до 25 градусов.

Чуть прохладнее море на побережье Алушты, Феодосии и Севастополя - температура воды составляет 24 градуса.

Тепло также на побережье Азовского моря и Керченского пролива - 25 градусов.

Самая холодная вода на западном побережье Крыма: температура воды в Евпатории и Черноморском составляет 22 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU