Температура воды в Черном море 22 июля 2020: теплее всего на побережье Ялты
Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном море 22 июля. Оказалось, теплее всего сейчас в Ялте - там вода прогрелась до 25 градусов.
Чуть прохладнее море на побережье Алушты, Феодосии и Севастополя - температура воды составляет 24 градуса.
Тепло также на побережье Азовского моря и Керченского пролива - 25 градусов.
Самая холодная вода на западном побережье Крыма: температура воды в Евпатории и Черноморском составляет 22 градус.
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ИСТОЧНИК KP.RU