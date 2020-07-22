Крымские отели забронированы на 80% в первую неделю августа

22 Июль 2020 2020-07-22T12:55:35+03:00

При этом дешевые отели загружены меньше Фото: Анна КИРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Туристы активно бронируют крымские средства размещения на август. По информации, размещенной на сайте Ассоциации туроператоров России, на первую неделю августа забронировано около 80% отелей.

- По Крыму сейчас доступно для бронирования порядка 30 объектов из 150, то есть порядка 80% отелей недоступно на период первой недели августа. В Краснодарском крае из 160 объектов доступно порядка 40, т.е. 25%, - рассказал гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

При этом дешевые отели загружены меньше, уточнили в АТОР. Больше брони приходится на четырех- и пятизвездочные отели.

Эксперт прогнозирует, что все места в крымских отелях на август забронируют в течение двух недель.

- Думаю, недели через две август будет закрыт. А в сентябре традиционно произойдет спад, отели снизят цены и туристы, которые не смогли насладиться отдыхом летом, смогут по приемлемым ценам отдохнуть в бархатный сезон, - заключил Сергей Ромашкин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU