2020-07-22T12:55:35+03:00
Общество

Крымские отели забронированы на 80% в первую неделю августа

Доступно для бронирования порядка 30 объектов из 150
Надежда ДАЦЮК
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При этом дешевые отели загружены меньшеПри этом дешевые отели загружены меньшеФото: Анна КИРИЕНКО
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Туристы активно бронируют крымские средства размещения на август. По информации, размещенной на сайте Ассоциации туроператоров России, на первую неделю августа забронировано около 80% отелей.

- По Крыму сейчас доступно для бронирования порядка 30 объектов из 150, то есть порядка 80% отелей недоступно на период первой недели августа. В Краснодарском крае из 160 объектов доступно порядка 40, т.е. 25%, - рассказал гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

При этом дешевые отели загружены меньше, уточнили в АТОР. Больше брони приходится на четырех- и пятизвездочные отели.

Эксперт прогнозирует, что все места в крымских отелях на август забронируют в течение двух недель.

- Думаю, недели через две август будет закрыт. А в сентябре традиционно произойдет спад, отели снизят цены и туристы, которые не смогли насладиться отдыхом летом, смогут по приемлемым ценам отдохнуть в бархатный сезон, - заключил Сергей Ромашкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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