Мэр крымской столицы запретила чиновника читать соцсети на совещании

22 Июль 2020 2020-07-22T13:08:19+03:00

Мэр попросила поставить на беззвучный режим телефоны и убрать их. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Глава города напомнила, что на совещании обсуждают вопросы, а не читают соцсети

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко на первом оперативно-хозяйственном совещании призвала коллег к порядку.

Так, мэр попросила поставить на беззвучный режим мобильные телефоны и убрать их подальше.

- Мы принимаем участие в оперативно-хозяйственном совещании для того, чтобы обсудить вопросы жизнедеятельности города, а не почитать соцсети, — подчеркнула Проценко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU