Мэр крымской столицы запретила чиновника читать соцсети на совещании
Глава города напомнила, что на совещании обсуждают вопросы, а не читают соцсети
Мэр попросила поставить на беззвучный режим телефоны и убрать их. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.
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Глава администрации Симферополя Елена Проценко на первом оперативно-хозяйственном совещании призвала коллег к порядку.
Так, мэр попросила поставить на беззвучный режим мобильные телефоны и убрать их подальше.
- Мы принимаем участие в оперативно-хозяйственном совещании для того, чтобы обсудить вопросы жизнедеятельности города, а не почитать соцсети, — подчеркнула Проценко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.
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ИСТОЧНИК KP.RU