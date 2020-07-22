2020-07-22T13:08:19+03:00
Политика

Мэр крымской столицы запретила чиновника читать соцсети на совещании

Глава города напомнила, что на совещании обсуждают вопросы, а не читают соцсети
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Мэр попросила поставить на беззвучный режим телефоны и убрать их. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.Мэр попросила поставить на беззвучный режим телефоны и убрать их. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.
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Глава администрации Симферополя Елена Проценко на первом оперативно-хозяйственном совещании призвала коллег к порядку.

Так, мэр попросила поставить на беззвучный режим мобильные телефоны и убрать их подальше.

- Мы принимаем участие в оперативно-хозяйственном совещании для того, чтобы обсудить вопросы жизнедеятельности города, а не почитать соцсети, — подчеркнула Проценко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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