2020-07-22T13:46:43+03:00
Общество

В Крыму установят новые мобильные станции

Старое оборудование модернизируют до уровня 4G
Александра Тимощенко
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Новое мобильное оборудование - это современное оборудования последнего поколенияНовое мобильное оборудование - это современное оборудования последнего поколенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму вдоль трассы «Таврида» выведут 8 базовых станций сотовой связи. Об этом сообщили КП-Крым в пресс-службе министерства внутренний политики, информации и связи Крыма.

- На данном этапе закончены работы по выделению земельных участков для строительства базовых станций, а также совместно с ГУП РК «Крымэнерго» ведутся работы по подключению к электроснабжению базовых станций, - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, на территории республики оператор связи проводит работы по модернизации базовых станций до уровня 4G.

Новое мобильное оборудование - это современное оборудования последнего поколения. Также проводится модернизация существующих базовых станций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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