В Крыму за махинации арестованы четверо сотрудников Госстройнадзора

22 Июль 2020 2020-07-22T13:54:58+03:00

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В Крыму арестованы четыре сотрудника службы государственного строительного надзора, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, руководство ведомства не смогло организовать «прозрачную работу».

- На сегодняшний день четыре сотрудника службы арестованы, а по ряду лиц ведутся расследования. В этой связи Евгений Константинович (Кабанов, вице-премьер Крыма – ред.) предложил заменить руководящий состав службы Госстройнадзора и провести анализ организационно-правовой структуры ведомства в ближайший месяц, - написал Аксенов в соцсетях.

По его словам, службу будет возглавлять ныне замминистра строительства и архитектуры Крыма Максим Скорин. Пока же эту должность занимает Юрий Прихожанов, назначенный в октябре прошлого года.

Сергей Аксенов подчеркнул, что Госстройнадзор часто отказывает в выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, что и «создает условия для процветания коррупции».

Напомним, в апреле задержали трех сотрудников службы, против ни были возбуждены уголовные дела по факту получения взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU