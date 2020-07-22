Пиротехники приступили к масштабному разминированию крепости «Керчь»

22 Июль 2020 2020-07-22T13:58:59+03:00

В команде работают пиротехники, кинологи и медики. Фото: официальный сайт ГУ МЧС по РК.

За последний год на территории музея нашли более 5,5 тысячи боеприпасов времен ВОВ

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В Керчи начали разминировать территорию памятника «Крепость Керчь». На операцию прибыла группа специалистов Центра «Лидер» МЧС России.

В составе команды будут работать пиротехники, кинологи, медики, также в помощь прислали две единицы техники.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по РК, работы впереди предстоит много. Только за последний год на площади в 52 гектара нашли более 5,5 тысячи боеприпасов времен Великой отечественной войны.

В ведомстве также подчеркнули, что как только все операции закончат, территория крепости «Керчь» будет безопасна для посещения.

Напомним, руководителю Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника посоветовали на время разминирования ввести ЧС. По словам специалистов спецотряда «Лидер» МЧС России, это поможет обезопасить людей, живущих рядом с крепостью. На работе музея режим ЧС никак не скажется.

Также в этом году планировали чистить два района – Семи ветров и Цементной Слободки.

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ИСТОЧНИК KP.RU