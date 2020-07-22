В Крыму домашнего кота-дебошира «арестовали» на 10 суток
Крымским ветеринарам пришлось изолировать домашнего любимца жительницы села Вилино Бахчисарайского района
- Проведен отлов и доставка домашнего кота с неадекватным поведением: агрессивное поведение, бросается на хозяйку и других домашних животных, - сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Крыма.
Забияку поймали и отправили на карантин: десять дней ветеринары будут вести наблюдение, чтобы понять, заболел ли он бешенством или просто испортился характер.
- Место содержания и отлова животного для профилактики обработано дезсредствами, с местными жителями проведена профилактическая беседа, - отметили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU