2020-07-22T14:11:56+03:00
Происшествия

В Крыму домашнего кота-дебошира «арестовали» на 10 суток

Мурлыку с неадекватным поведением поймали и отправили на карантин
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Кота изловили и отправили на карантин. Фото: пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым.Кота изловили и отправили на карантин. Фото: пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым.
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Крымским ветеринарам пришлось изолировать домашнего любимца жительницы села Вилино Бахчисарайского района

- Проведен отлов и доставка домашнего кота с неадекватным поведением: агрессивное поведение, бросается на хозяйку и других домашних животных, - сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Крыма.

Забияку поймали и отправили на карантин: десять дней ветеринары будут вести наблюдение, чтобы понять, заболел ли он бешенством или просто испортился характер.

- Место содержания и отлова животного для профилактики обработано дезсредствами, с местными жителями проведена профилактическая беседа, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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