2020-07-22T14:31:39+03:00
Экономика

В Крыму продлили до 2024 года реализацию программы социально-экономического развития

Объем финансирования увеличился до 1,2 триллиона рублей
Александра Тимощенко
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Общий объем инвестиций за последние пять лет превысил 143,8 млрд рублейОбщий объем инвестиций за последние пять лет превысил 143,8 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Крыму до 2024 года продлили Федеральную программу по развитию полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

- На данный момент принято решение о продлении реализации программы до 2024 года с увеличением объема ее финансирования с 961,20 миллиарда до 1,2 триллиона рублей, - отметили в пресс-службе.

В рамках целевой программы были успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты по строительству мостового перехода через Керченский пролив, автомобильной трассы «Таврида», магистрального газопровода и аэровокзального комплекса «Симферополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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