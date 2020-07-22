В Крыму продлили до 2024 года реализацию программы социально-экономического развития
В Крыму до 2024 года продлили Федеральную программу по развитию полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.
- На данный момент принято решение о продлении реализации программы до 2024 года с увеличением объема ее финансирования с 961,20 миллиарда до 1,2 триллиона рублей, - отметили в пресс-службе.
В рамках целевой программы были успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты по строительству мостового перехода через Керченский пролив, автомобильной трассы «Таврида», магистрального газопровода и аэровокзального комплекса «Симферополь».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU