2020-07-22T15:59:01+03:00
Экономика

На новые деревья для Симферополя будет потрачено 30 миллионов рублей

Компенсационная высадка деревьев пройдет в октябре этого года
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Высадку деревьев и кустарников обеспечат сотрудники МБУ «Горзеленхоз».Высадку деревьев и кустарников обеспечат сотрудники МБУ «Горзеленхоз».Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В октябре власти Симферополя планируют начать компенсационную высадку деревьев и кустарников. На эти цели из бюджета города пустят 30,4 миллиона накопленных рублей.

По словам начальника департамента городского хозяйства администрации Евгения Малярова, в первом полугодии 2020 в бюджет также поступило более 9,9 миллиона рублей.

- Важно отметить, что данные средства являются целевыми и не могут быть потрачены на иные цели, - подчеркнул Маляров, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Ряд районов, где пройдет компенсационное озеленение, сейчас находится на согласовании. Высадку деревьев и кустарников обеспечат сотрудники МБУ «Горзеленхоз».

СПРАВКА КП

Компенсационным озеленением называют посадку деревьев и кустарников взамен уничтоженным или поврежденным. Замену зеленых насаждений произведут в случае механического повреждения кроны, ствола ветвей, корневой системы, а также в случае загрязнения почвы в корневой зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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