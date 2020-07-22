2020-07-22T15:41:25+03:00
Происшествия

В Симферополе водитель иномарки покалечил 72-летнюю пенсионерку

Авария произошла рано утром около улицы Киевская
Александра Тимощенко
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По факту дорожно-транспортного происшествия планируется проведение проверкиПо факту дорожно-транспортного происшествия планируется проведение проверкиФото: Сергей ГАПОН
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В Симферополе на пешеходном переходе пенсионерку сбил автомобиль, в результате женщина получила тяжелые травмы. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Во вторник в 7.00 на улице Киевской автомобиль Hyundai Solaris, который двигался в сторону улицы Шмидта сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Женщина 1948-го года рождения получила серьезные травмы головы, грудной клетки и таза. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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