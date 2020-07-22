2020-07-22T16:40:19+03:00
Общество

Загрузка отелей в Евпатории еще не достигла 50%

В курортном городе отдохнуло все 10 тысяч человек
Александра Тимощенко
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Всего в Евпатории в июле официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплексаВсего в Евпатории в июле официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплексаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К середине июля дома отдыха в Евпатории заполнились на 46%, свидетельствуют данные отдела курортов и туризма местной администрации.

По состоянию на 16 июля количество отдыхающих составило всего 10,4 тысячи человек. При этом общее количество мест в домах отдыха составляет 22,9 тысячи.

Всего в Евпатории в июле официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплекса.

Ранее председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк сообщал, что в начале июля заполняемость отелей по региону в среднем достигла 90%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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