Загрузка отелей в Евпатории еще не достигла 50%
К середине июля дома отдыха в Евпатории заполнились на 46%, свидетельствуют данные отдела курортов и туризма местной администрации.
По состоянию на 16 июля количество отдыхающих составило всего 10,4 тысячи человек. При этом общее количество мест в домах отдыха составляет 22,9 тысячи.
Всего в Евпатории в июле официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплекса.
Ранее председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк сообщал, что в начале июля заполняемость отелей по региону в среднем достигла 90%.
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ИСТОЧНИК KP.RU