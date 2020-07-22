2020-07-22T17:09:33+03:00
Общество

Крымские пальмы через несколько лет могут стать исчезающим видом

Главное украшение Южного берега активно пожирают два насекомых-вредителя
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Южнобережные пальмы активно пожирают два насекомых-вредителя.Южнобережные пальмы активно пожирают два насекомых-вредителя.Фото: Александр БОЙКО
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Кандидатами в Красную книгу могут стать крымские южнобережные пальмы – вот уже на протяжении нескольких лет их активно пожирают два «иностранных» вредителя. Жители Большой Ялты всеми силами пытаются привлечь к проблеме местную власть, но пока все безрезультатно, сообщает ForPost.

В Крым два насекомых-вредителя – пальмовый мотылек и пальмовый долгоносик – приехали из-за границы. И с тех пор покоя экзотическим деревьям не было. В этом году пожиратели уже добрались до Алупки: так, на аллее Воронцовского парка срубили почти полсотни деревьев.

Сжигать пальмы почему-то не стали - оставили их лежать на лужайке, что очень возмутило активистов Большой Ялты. При этом обращения в минэкологии Крыма ничем не помогли – неравнодушных отправили в городскую администрацию. Там же ситуацию никак не прокомментировали.

Возмущенные активисты оставлять на произвол судьбы крымские пальмы не собираются.

- Не совсем понятно, почему министерство, призванное охранять природу нашего прекрасного полуострова, просто «указывает пальцем» на администрацию Ялты. Мы не можем просто пройти мимо. Направляем запросы в Минэкологии, в администрацию Ялты и лично Сергею Аксенову, - опубликовали «крик души» жители Большой Ялты в группе «Соцзапрос» в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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