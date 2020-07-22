2020-07-22T17:51:38+03:00
Общество

Застройщик может не успеть отреставрировать парк Мира в Симферополе

Но время устранить все критические замечания еще есть
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Застройщик отстает с реставрацией парка Мира рядом с жилым комплексом «Триумф».Застройщик отстает с реставрацией парка Мира рядом с жилым комплексом «Триумф».Фото: Иван МАРКОВ
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В Симферополе застройщик отстает с реставрацией парка Мира рядом с жилым комплексом «Триумф», но обещает все работы закончить к моменту сдачи объекта.

- По дому особых претензий нет, по парку есть незначительные отставания. Но застройщик обязуется к 12 августа закончить все работы. Посмотрим. Пока по парку вопросы у нас есть. Парк не готов, - рассказал журналистам вице-премьер регионального правительства Евгений Кабанов.

Он также подчеркнул, что времени для устранения всех критических замечаний достаточно. Сложность может заключаться лишь в финансировании и желании сдать работу в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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