Партнерские роды в Симферополе смогут проводить по видеосвязи

22 Июль 2020 2020-07-22T18:01:38+03:00

За последнее время роддом получил около 50 обращений от будущих мам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Партнерские роды в Симферополе будут проводить в режиме онлайн, об этом «Крым 24» сообщил главврач симферопольского роддома Илья Глазков.

Из-за пандемии коронавируса отцам и другим близким родственникам не разрешают присутствовать в родильном зале, но роженицы все равно настаивают на партнерских родах. По словам врача, за последнее время роддом получил около 50 обращений от будущих мам с просьбой организовать партнерские роды.

Для того, что организовать партнерские роды по видеосвязи, в зале установят монитор, в котором роженица сможет видеть до четырех близких родственников, а накануне события будет организовано круглосуточное дежурство оператора. Он будет устанавливать соединение и связываться с мужем или другими родственниками, присутствующими на партнерских родах.

Также главврач добавил, что подобная услуга будет платной, так как, помимо врачей, будет задействован и оператор.

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ИСТОЧНИК KP.RU