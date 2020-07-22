2020-07-22T18:01:38+03:00
Общество

Партнерские роды в Симферополе смогут проводить по видеосвязи

В прямом эфире смогут присутствовать четыре близких родственника
Александра Тимощенко
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За последнее время роддом получил около 50 обращений от будущих мамЗа последнее время роддом получил около 50 обращений от будущих мамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Партнерские роды в Симферополе будут проводить в режиме онлайн, об этом «Крым 24» сообщил главврач симферопольского роддома Илья Глазков.

Из-за пандемии коронавируса отцам и другим близким родственникам не разрешают присутствовать в родильном зале, но роженицы все равно настаивают на партнерских родах. По словам врача, за последнее время роддом получил около 50 обращений от будущих мам с просьбой организовать партнерские роды.

Для того, что организовать партнерские роды по видеосвязи, в зале установят монитор, в котором роженица сможет видеть до четырех близких родственников, а накануне события будет организовано круглосуточное дежурство оператора. Он будет устанавливать соединение и связываться с мужем или другими родственниками, присутствующими на партнерских родах.

Также главврач добавил, что подобная услуга будет платной, так как, помимо врачей, будет задействован и оператор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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