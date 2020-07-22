2020-07-22T18:17:47+03:00
Общество

Кирсан Илюмжинов стал почетным президентом шахматной федерации Крыма

Илюмжинов является шестым президентом Международной федерации шахмат
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Праздничная программа Международного дня шахмат в Евпатории прошла насыщенно.Праздничная программа Международного дня шахмат в Евпатории прошла насыщенно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шестого президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова сделали почетным президентов шахматной федерации Крыма. Чуть позже в Евпатории прошли республиканские соревнования по шахматам «Турнир мастеров».

Победу одержал гроссмейстер Юрий Айрапетян, второе и третье место заняли Сергей Трушников и Михаил Линкер соответственно, сообщает Крымская газета.

В целом праздничная программа Международного дня шахмат в Евпатории прошла насыщенно: публика смогла пообщаться с Кирсаном Илюмжиновым, взять у него автограф и послушать его рассказы о визитах в Крым, истории возникновения ФИДЕ и многие другие.

Во второй половине дня гостей ждали экскурсии в Свято-Николаевский собор, мечеть Джума-Джами, дом Дувана и турецкие бани. Помимо этого желающие могли оставить послания на Стене плача в синагоге Егия-Капай, получить подарки в «квартале ремесленников» и посмотреть на уникальное шоу дервишей в Текие дервишей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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