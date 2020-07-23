Курортный сезон на водоснабжении Крыма никак не скажется

23 Июль 2020 2020-07-23T09:14:27+03:00

ГУП РК «Вода Крыма» и «Водоканал ЮБК» продолжат водоснабжение в штатном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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На обеспечении водой городов и сел Крыма курортный сезон никак не скажется. ГУП РК «Вода Крыма» и «Водоканал ЮБК» продолжат водоснабжение в штатном режиме.

Но могут возникнуть проблемы с подачей воды в столицу региона.

- Для снабжения Симферополя задействованы дополнительные мощности артезианской воды из Альминского и Ивановского водозаборов, — отметил замминистра ЖКХ Исмет Аблаев, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Так, низкий процент наполняемости Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ, которые питают Симферополь и части Симферопольского и Бахчисарайского районов, - сейчас единственная проблема.

Чтобы не допустить полного опустошения водохранилищ, власти республики совместно с предприятием «Вода Крыма» решают вопрос о дополнительной подаче в Симферополь артезианской воды из Вилинского и Ивановского водозаборов через ВОС «Жаворонки». Это поможет снизить забор воды из водохранилищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU