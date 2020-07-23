В Симферополе младенец сорок минут провел в закрытой машине
На парковке торгового центра Симферополя родители оставили в закрытой машине годовалого ребенка. Со слов очевидцев, вызвавших спасателей, младенец провел в автомобиле сорок минут.
Сообщение в службу спасения поступило днем 21 июля. Прибывшие на место специалисты аккуратно вскрыли машину и оказали ребенку первую помощь.
После малыша спасатели передали вернувшимся родителям и провели профилактическую беседу. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, ребенок не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU