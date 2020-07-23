Погода в Крыму на 23 июля: без осадков и тепло до +31

23 Июль 2020 2020-07-23T08:41:55+03:00

Температура морской воды в Черноморском +22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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23 июля на территории Крымского полуострова действует штормовое предупреждение, а в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 25°, в Севастополе 24°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до + 30°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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ИСТОЧНИК KP.RU