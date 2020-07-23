Температура воды в Черном море 23 июля 2020: на побережье Евпатории прохладнее, чем в Ялте

23 Июль 2020 2020-07-23T09:58:32+03:00

У берегов Евпатории вода прохладнее, чем на побережье Ялты. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

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По данным крымского гидрометцентра, у берегов Евпатории вода прохладнее, чем на побережье Ялты. Так, море на западе Крыма прогрелось до 22 градусов, что на 2-3 градуса холоднее, чем на ЮБК.

В районе Карадага, Алуште, Феодосии и Севастополе без изменений - температура воды составляет 24 градуса.

Все также тепло на побережье Азовского моря и Керченского пролива – вода прогрелась до 25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU