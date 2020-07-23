Что происходит с коронавирусом в Крыму: 26 заболевших за сутки

23 Июль 2020 2020-07-23T10:32:54+03:00

10 из инфицированных обратились за медпомощью самостоятельно

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В Крыму за сутки зарегистрировали 26 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом 10 случаев выявлено при обращении за медпомощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один человек - при скрининге здоровых лиц, один завезен из-за рубежа.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 1038 случаев коронавируса, 65 из них завезли из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU