Что происходит с коронавирусом в Крыму: 26 заболевших за сутки
10 из инфицированных обратились за медпомощью самостоятельно
Фото: Иван Макеев
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В Крыму за сутки зарегистрировали 26 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
При этом 10 случаев выявлено при обращении за медпомощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один человек - при скрининге здоровых лиц, один завезен из-за рубежа.
С нарастающим итогом в Крыму выявили 1038 случаев коронавируса, 65 из них завезли из-за границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU