2020-07-23T10:37:22+03:00
Общество

Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир»

Судьба четвертого круиза решится 5 августа
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир». Фото: официальный сайт ООО «Черноморские круизы».Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир». Фото: официальный сайт ООО «Черноморские круизы».
Изменить размер текста:

Несколько рейсов лайнера «Князь Владимир» отменили из-за продления режима повышенной опасности в Краснодарском крае. Так, не будет круизов, запланированных на 26 июля, 2 и 9 августа.

Состоится ли рейс 16 августа, станет известно 5 августа. Как сообщили в пресс-службе ООО «Черноморские круизы», туристам, которые либо уже оплатили, либо внесли предоплату, либо забронировали туры, дадут возможность выбрать другую дату отдыха.

Лайнер «Князь Владимир» должен был возобновить рейсы 19 июля, но к этому числу у компании ООО «Черноморские круизы» не было на руках санитарного свидетельства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый в России закон о яхтинге будет принят в Крыму этой осенью
В Крыму начались слушания по уголовным делам Чубарова и Джемилева
За убийство, оскорбление судьи и угрозы прокурору житель Севастополя проведет почти 12 лет в тюрьме
В Феодосии аквалангист получил травму головы из-за наехавшего на него гидроцикла
В Евпатории из-за сильного шторма мужчину унесло в море
За год в Крыму планируют построить 20 вертолетных площадок для санавиации
Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир»
Что происходит с коронавирусом в Крыму: 26 заболевших за сутки
В Симферополе младенец сорок минут провел в закрытой машине
Температура воды в Черном море 23 июля 2020: на побережье Евпатории прохладнее, чем в Ялте
«Какая прелесть!»: По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка
Курортный сезон на водоснабжении Крыма никак не скажется
Погода в Крыму на 23 июля: без осадков и тепло до +31
Кирсан Илюмжинов стал почетным президентом шахматной федерации Крыма
Партнерские роды в Симферополе смогут проводить по видеосвязи
Застройщик может не успеть отреставрировать парк Мира в Симферополе
Крымские пальмы через несколько лет могут стать исчезающим видом
Загрузка отелей в Евпатории еще не достигла 50%
В Симферополе водитель иномарки покалечил 72-летнюю пенсионерку
На новые деревья для Симферополя будет потрачено 30 миллионов рублей