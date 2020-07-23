23 Июль 2020 2020-07-23T10:37:22+03:00

Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир». Фото: официальный сайт ООО «Черноморские круизы».

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Несколько рейсов лайнера «Князь Владимир» отменили из-за продления режима повышенной опасности в Краснодарском крае. Так, не будет круизов, запланированных на 26 июля, 2 и 9 августа.

Состоится ли рейс 16 августа, станет известно 5 августа. Как сообщили в пресс-службе ООО «Черноморские круизы», туристам, которые либо уже оплатили, либо внесли предоплату, либо забронировали туры, дадут возможность выбрать другую дату отдыха.

Лайнер «Князь Владимир» должен был возобновить рейсы 19 июля, но к этому числу у компании ООО «Черноморские круизы» не было на руках санитарного свидетельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU