2020-07-23T10:55:26+03:00
Общество

За год в Крыму планируют построить 20 вертолетных площадок для санавиации

Для выполнения работ планируют привлечь единого поставщика, который будет заниматься созданием проекта и строительством
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму к 2021 году построят 20 вертолетных площадок для санавиации. Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, в 2019 году был подписан документ о развитии санитарной авиации на полуострове.

- Каждые две недели специалисты со всех регионов России совещаются в формате ВКС. Замминистра здравоохранения РФ всегда спрашивает, какие регионы могут построить площадки для вертолетов скорой помощи. Мы же в этом году построим сразу 20. Возле каждой ЦРБ к декабрю 2021 должна появиться площадка для санавиации, - пояснил Олефиренко в эфире «Радио Спутник».

Для выполнения работ планируют привлечь единого поставщика, который будет заниматься созданием проекта и строительством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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