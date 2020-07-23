В Евпатории из-за сильного шторма мужчину унесло в море

23 Июль 2020 2020-07-23T11:00:02+03:00

Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Фото: пресс-служба МЧС РК

Изменить размер текста: A A

В Евпатории в районе дикого пляжа из-за сильного ветра в море унесло мужчину на матрасе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Как сообщили в ведомстве, в среду вечером в местное отделение МЧС поступило сообщение о том, что в районе дикого пляжа напротив стелы «Евпатория» сильным ветром в море уносит человека на матрасе.

Спасатели доставили пострадавшего на берег и провели с ним разъяснительные беседы. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU