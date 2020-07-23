2020-07-23T11:00:02+03:00
Происшествия

В Евпатории из-за сильного шторма мужчину унесло в море

Пострадавший отдыхал на диком пляже
Александра Тимощенко
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Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Фото: пресс-служба МЧС РКМужчина не нуждался в медицинской помощи. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Евпатории в районе дикого пляжа из-за сильного ветра в море унесло мужчину на матрасе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Как сообщили в ведомстве, в среду вечером в местное отделение МЧС поступило сообщение о том, что в районе дикого пляжа напротив стелы «Евпатория» сильным ветром в море уносит человека на матрасе.

Спасатели доставили пострадавшего на берег и провели с ним разъяснительные беседы. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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