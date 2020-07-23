2020-07-23T11:30:21+03:00
Происшествия

В Феодосии аквалангист получил травму головы из-за наехавшего на него гидроцикла

Мужчина занимался дайвингом без опознавательных знаков
Александра Тимощенко
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Специалисты оказали первую помощь пострадавшему. Фото: пресс-службы МЧС КрымаСпециалисты оказали первую помощь пострадавшему. Фото: пресс-службы МЧС Крыма
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В Феодосии мужчина на гидроцикле наехал на дайвера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Вечером в среду в бухте Провато около поселка Орджоникидзе водитель гидроцикла наехал на аквалангиста. Мужчина занимался дайвингом в пятидесяти метрах от пляжа без опознавательных знаков, в результате чего получил травму головы.

Пострадавшего доставили в местную больницу для последующей госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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