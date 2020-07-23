За убийство, оскорбление судьи и угрозы прокурору житель Севастополя проведет почти 12 лет в тюрьме

23 Июль 2020 2020-07-23T11:36:00+03:00

На суде подсудимый вел себя нагло: хамил судье и угрожал прокурору расправой. Фото: Анастасия ЖУКОВА

При этом подсудимый пытался оспорить приговор, но проиграл

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В Севастополе служители Фемиды дали мужчине 11,6 лет в колонии строгого режима за убийство, оскорбление судьи и угрозы прокурору. В законную силу приговор уже вступил.

Трагедия разыгралась в августе 2018 года в селе Водном. Подсудимый поскандалил со своим знакомым, в порыве гнева схватился за нож и пять раз ударил жертву в грудь. С места трагедии мужчина сбежал, но его быстро поймали правоохранители.

На суде он вел себя нагло и неадекватно: хамил судье и другим участникам процесса и угрожал прокурору расправой. При этом подсудимый пытался оспорить приговор.

Но при пересмотре приговора коллегия присяжных решила, что мужчина снисхождения не заслуживает.

За решеткой подсудимый проведет 11,6 лет, также заплатит штраф 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU