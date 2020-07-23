2020-07-23T13:39:23+03:00
Экономика

Первый в России закон о яхтинге будет принят в Крыму этой осенью

Региональный акт ляжет в основу федерального закона
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Первый закон о яхтинге будет разработан в КрымуПервый закон о яхтинге будет разработан в КрымуФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму намерены разработать и принять первый в России закон о яхтинге. С этой целью осенью в Севастополе соберутся представители пяти регионов, где этот вид туризма есть и развивается.

- Мы планируем на территории Севастополя собрать представителей профильных комитетов законодательных собраний Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга, - сообщил председатель комитета по курортам,туризму и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. - Пригласим наших депутатов из Государственной Думы и Совета Федераций. Плюс пригласим профессионалов из яхтингового сообщества, и этой командой будем обсуждать проекты региональных законов, которые, затем, через наших депутатов вынесем на федеральный уровень.

Инициаторы законопроекта приглашают к обсуждению представителей Минобороны РФ и Погранслужбы ФСБ, которые руководствуются в отношении маломерных судов регламентами середины XX века.

Многие правила подлежат пересмотру благодаря применению современных систем навигации и слежения за передвижением яхт, катамаранов и катеров.

- Мы хотим, чтобы яхтсмены из Крыма, Краснодара или Санкт-Петербурга знали, что правила в стане везде едины. И, отработав закон на региональном уровне, вынести его на всю РФ, - заключил Черняк.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый в России закон о яхтинге будет принят в Крыму этой осенью
В Крыму начались слушания по уголовным делам Чубарова и Джемилева
За убийство, оскорбление судьи и угрозы прокурору житель Севастополя проведет почти 12 лет в тюрьме
В Феодосии аквалангист получил травму головы из-за наехавшего на него гидроцикла
В Евпатории из-за сильного шторма мужчину унесло в море
За год в Крыму планируют построить 20 вертолетных площадок для санавиации
Из-за ограничений на Кубани отменили три рейса лайнера «Князь Владимир»
Что происходит с коронавирусом в Крыму: 26 заболевших за сутки
В Симферополе младенец сорок минут провел в закрытой машине
Температура воды в Черном море 23 июля 2020: на побережье Евпатории прохладнее, чем в Ялте
«Какая прелесть!»: По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка
Курортный сезон на водоснабжении Крыма никак не скажется
Погода в Крыму на 23 июля: без осадков и тепло до +31
Кирсан Илюмжинов стал почетным президентом шахматной федерации Крыма
Партнерские роды в Симферополе смогут проводить по видеосвязи
Застройщик может не успеть отреставрировать парк Мира в Симферополе
Крымские пальмы через несколько лет могут стать исчезающим видом
Загрузка отелей в Евпатории еще не достигла 50%
В Симферополе водитель иномарки покалечил 72-летнюю пенсионерку
На новые деревья для Симферополя будет потрачено 30 миллионов рублей