Первый в России закон о яхтинге будет принят в Крыму этой осенью

23 Июль 2020 2020-07-23T13:39:23+03:00

Первый закон о яхтинге будет разработан в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму намерены разработать и принять первый в России закон о яхтинге. С этой целью осенью в Севастополе соберутся представители пяти регионов, где этот вид туризма есть и развивается.

- Мы планируем на территории Севастополя собрать представителей профильных комитетов законодательных собраний Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга, - сообщил председатель комитета по курортам,туризму и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. - Пригласим наших депутатов из Государственной Думы и Совета Федераций. Плюс пригласим профессионалов из яхтингового сообщества, и этой командой будем обсуждать проекты региональных законов, которые, затем, через наших депутатов вынесем на федеральный уровень.

Инициаторы законопроекта приглашают к обсуждению представителей Минобороны РФ и Погранслужбы ФСБ, которые руководствуются в отношении маломерных судов регламентами середины XX века.

Многие правила подлежат пересмотру благодаря применению современных систем навигации и слежения за передвижением яхт, катамаранов и катеров.

- Мы хотим, чтобы яхтсмены из Крыма, Краснодара или Санкт-Петербурга знали, что правила в стане везде едины. И, отработав закон на региональном уровне, вынести его на всю РФ, - заключил Черняк.

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ИСТОЧНИК KP.RU