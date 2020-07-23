На 10 пляжах Крыма нашли нарушения в санитарном состоянии и безопасности

23 Июль 2020 2020-07-23T15:38:07+03:00

На 10 пляжах Крыма нашли проблемы с санитарией и безопасностью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Один из проверенных пляжей после проверки закрыли

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Каждый день сотрудники Министерства курортов Крыма проверяют пляжи полуострова на санитарное состояние и безопасность. Только 22 июля нарушения были найдены на 10 пляжах в Саках и Ялте.

Проблемы с санитарией, установкой информационного стенда, формой матросов-спасателей обнаружили на 5 пляжах Сак из 9 Ялты. Одну из зон отдыха при этом закрыли.

К административной ответственности привлекут владельцев лечебно-диагностического центра «Юрмино», где также зафиксировали нарушения. Повторную проверку организовали МУП «Водолей» в Сакском районе. Пользователь пляжа сейчас убрал ограждения на въезде и перестал брать плату.

При этом в пресс-службе Минкурортов Крыма не уточняют, какой именно пляж закрыли. Корреспонденту КП-Крым в министерстве сообщили, что рейды проводятся по несколько раз каждый день, и владелец пляжа может в любой момент исправить все критические замечания и снова открыться.

В Ялте повторно проверили 28 пляжей. Часть нарушений смогли устранить на месте. При этом пятерых пользователей привлекли к административной ответственности: на их пляжах не было спасателей и информационных стендов на входе.

Рейды будут проводить до конца лета по всем пляжам Крыма без исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU