2020-07-23T16:49:50+03:00
Происшествия

На грани катастрофы: жители Армянска жалуются на удушающий запах по ночам

Власти города уверяют, что превышения концентраций химвеществ в воздухе нет
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На этой неделе химическое амбре в Армянске снова усилилось.На этой неделе химическое амбре в Армянске снова усилилось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Армянск снова оказался под угрозой объявления ЧС: местные жители начали жаловаться на удушающие «ароматы» по ночам. Похожая ситуация уже была в 2018 году. Тогда воздух пропитался стойким запахом химвеществ с завода «Титан», и днем из-за жары это ощущалось сильнее всего, сообщает ForPost.

Проблему удалось решить, но ученые предупредили: как только в кислотонакопителе уровень воды снизится, а погода станет жаркой, катастрофа повторится. В августе 2019 прогноз сбылся наполовину. Но в тот год зной быстро отступил, и все обошлось.

На этой неделе химическое амбре в очередной раз усилилось.

- Опять вонь в городе. Закрыла все окна. Зачем нас так травят, нам и так плохо, - жалуется местная жительница в соцсетях.

При этом мнения разделились: одни утверждают, что запах не похож на прошлогодний, другие говорят обратное. И пока стороны не могут прийти к единому мнению, власти города вообще заверяют, что превышений допустимых значений химвеществ в атмосфере нет. Да и завод уже второй месяц стоит на ремонте.

Того же мнения придерживаются независимые ученые, но к своим словам добавляют, что замеры делали в июне, за июль данных еще нет.

- Из-за большого количества осадков в конце прошлого месяца ситуация была лучше, чем даже в 2019 году. Критический уровень не был превышен. В июле информация будет обновляться, и мы за ней будем следить, - отметил директор Севастопольского отделения океанографического института Зубова Николай Дьяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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