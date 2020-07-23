Крымские власти дали «зеленый свет» двум проектам на 41 миллион рублей
Во время заседания Совета на тему улучшений инвестиционного климата в Крыму дали «зеленый свет» двум инвестпроектам на сумму 41 миллион рублей.
Так, вкладываться будут в развитие парка отдыха «Крым в миниатюре». Сумма инвестиций составит 31,1 миллиона рублей. На эти деньги пополнят коллекции миниатюр и поставят небольшие фигурки мультипликационных героев. Помимо этого парковую зону ждет перепланировка, а на самой ее территории поставят объекты благоустройства, проведут освещение и озеленение.
Второй проект – развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству стройматериалов. Сумма инвестиций – 9,9 миллиона рублей.
Помимо этого во время Совета рассмотрели и одобрили несколько допсоглашений, а также обсудили условия реализации уже действующих проектов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU