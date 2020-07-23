Трасса «Таврида» готова на 92%

23 Июль 2020 2020-07-23T18:08:15+03:00

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Готовность трассы «Таврида», которую строят от Керчи до Севастополя, составляет 92%. Сейчас строители приступили к укладке верхнего слоя асфальта в Бахчисарайском районе, уточнил пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, начата работа на правой стороне трассы от моста через реку Альма. Техника пройдет через все мосты и путепроводы до реки Чурук-Су за Бахчисараем. Работы будут вести круглосуточно.

В АО «ВАД» уточнили, что асфальтобетонная смесь, которую используют для строительства трассы, разработали специально для крымских погодных условий (резкие перепады температур). Также учтена и транспортная нагрузка на дорожное полотно.

Уже в сентябре по четырем полосам от Керчи до Севастополя начнется движение, а полностью объект будет введен в эксплуатацию в декабре этого года.

Напомним, что 20 июля было запущено четырехполосное движение от Керчи до Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU