2020-07-23T18:15:50+03:00
Общество

Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью

Распоряжением утвердили последний день подписания контракта
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью.Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Единым подрядчиком строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцева, город Керчь» стала компания ООО «Крымавтодор».

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымдорстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, город Керчь, Республика Крым», с ценой Контракта 1 137 682 660 рублей, - прописано в распоряжении главы республики. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правительства региона.

Помимо этого распоряжением утвердили последний день подписания контракта – 31 декабря 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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