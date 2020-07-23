23 Июль 2020 2020-07-23T18:15:50+03:00

Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью. Фото: Надежда ДАЦЮК

Изменить размер текста: A A

Единым подрядчиком строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцева, город Керчь» стала компания ООО «Крымавтодор».

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымдорстрой» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, город Керчь, Республика Крым», с ценой Контракта 1 137 682 660 рублей, - прописано в распоряжении главы республики. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правительства региона.

Помимо этого распоряжением утвердили последний день подписания контракта – 31 декабря 2022 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU