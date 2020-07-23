2020-07-23T20:30:34+03:00
Общество

Как в Крыму снять жилье с четвероногим другом на пару

Самое важное при съеме квартиры – правильно составить договор
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Считается, что количество и разряд проблем зависит от числа зверей.Считается, что количество и разряд проблем зависит от числа зверей.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Для людей как России вообще, так Крыма в частности самой неразрешимой проблемой есть и остается вопрос съема жилья. Уюта и комфорта за минимальную плату хочется всем, но выгодные предложения достаются везучим. Тяжелее всего искать приют тем, у кого на попечении находятся пара усатых и хвостатых «детей».

Считается, что количество и разряд проблем зависит от числа зверей. Хотя снять жилье, имея одного питомца, уже тяжело – многие хозяева не очень лояльны к четвероногим жителям. Ни в коем случае не надо скрывать факт наличия. Честность поможет и арендодателю, и риелторам, и арендующим сберечь время, нервы и деньги. Тем, у кого зверей много, лучше сразу думать о снятии частного дома, а не квартиры.

Людям с питомцами могут предложить как жилье с минимальным ремонтом и старой мебелью, так и квартиру в новостройке со свежей отделкой. И в любом случае будут свои минусы: в первом арендующему может быть тяжело в предоставленных условиях, во втором – придется переплачивать.

При составлении договора имеет смысл подробно описать состояние квартиры и мебели, указав все недостатки, делится лайфхаком Крымская газета. Можно в доказательство приложить фото жилья в первоначальном состоянии, чтобы перед выездом облегчить себе жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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