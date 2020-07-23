Как в Крыму снять жилье с четвероногим другом на пару

23 Июль 2020 2020-07-23T20:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Для людей как России вообще, так Крыма в частности самой неразрешимой проблемой есть и остается вопрос съема жилья. Уюта и комфорта за минимальную плату хочется всем, но выгодные предложения достаются везучим. Тяжелее всего искать приют тем, у кого на попечении находятся пара усатых и хвостатых «детей».

Считается, что количество и разряд проблем зависит от числа зверей. Хотя снять жилье, имея одного питомца, уже тяжело – многие хозяева не очень лояльны к четвероногим жителям. Ни в коем случае не надо скрывать факт наличия. Честность поможет и арендодателю, и риелторам, и арендующим сберечь время, нервы и деньги. Тем, у кого зверей много, лучше сразу думать о снятии частного дома, а не квартиры.

Людям с питомцами могут предложить как жилье с минимальным ремонтом и старой мебелью, так и квартиру в новостройке со свежей отделкой. И в любом случае будут свои минусы: в первом арендующему может быть тяжело в предоставленных условиях, во втором – придется переплачивать.

При составлении договора имеет смысл подробно описать состояние квартиры и мебели, указав все недостатки, делится лайфхаком Крымская газета. Можно в доказательство приложить фото жилья в первоначальном состоянии, чтобы перед выездом облегчить себе жизнь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU