Температура воды в Черном море 24 июля 2020: у берегов Керчи похолодало на два градуса
По данным крымского гидрометцентра, вода в Керченском проливе стала прохладнее на два градуса – 23 градуса. Температура воды в Азовском море не изменилась – 25 градусов.
На побережье Ялты море по-прежнему теплое – 25 градусов. В районе Карадага, Алуште, Феодосии и Севастополе также без изменений - температура воды составляет 24 градуса.
Повысилась на градус температура воды в Черноморском – сейчас она составляет 23 градуса. В Евпатории все без изменений – 22 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU