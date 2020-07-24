Температура воды в Черном море 24 июля 2020: у берегов Керчи похолодало на два градуса

24 Июль 2020 2020-07-24T09:21:02+03:00

Температура воды Черного моря 24 июля 2020 в Черноморском повысилась до 23 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Температура воды Черного моря 24 июля 2020 в Черноморском повысилась до 23 градусов

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По данным крымского гидрометцентра, вода в Керченском проливе стала прохладнее на два градуса – 23 градуса. Температура воды в Азовском море не изменилась – 25 градусов.

На побережье Ялты море по-прежнему теплое – 25 градусов. В районе Карадага, Алуште, Феодосии и Севастополе также без изменений - температура воды составляет 24 градуса.

Повысилась на градус температура воды в Черноморском – сейчас она составляет 23 градуса. В Евпатории все без изменений – 22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU