В Сакском районе нашли незаконные захоронения животных
В двух селах Сакского района нашли и уничтожили незаконные скотокладбища.
- Сотрудники госкомитета ветеринарии Республики Крым в кратчайшие сроки осуществили локализацию и ликвидацию незаконных полигонов биологических отходов, являющихся очагами возможного распространения опасных заболеваний, в том числе передающихся человеку, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Утилизировали около 2,6 тонн останков животных и птиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU