В Сакском районе нашли незаконные захоронения животных

24 Июль 2020 2020-07-24T09:52:34+03:00

Утилизировали около 2,6 тонн останков животных и птиц. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Всего уничтожили около 2,6 костей зверей и птиц

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В двух селах Сакского района нашли и уничтожили незаконные скотокладбища.

- Сотрудники госкомитета ветеринарии Республики Крым в кратчайшие сроки осуществили локализацию и ликвидацию незаконных полигонов биологических отходов, являющихся очагами возможного распространения опасных заболеваний, в том числе передающихся человеку, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Утилизировали около 2,6 тонн останков животных и птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU