Погода в Крыму на 24 июня: без осадков и тепло до + 32
24 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 22° и Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
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ИСТОЧНИК KP.RU