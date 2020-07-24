2020-07-24T05:44:24+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 июня: без осадков и тепло до + 32

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море в Севастополе +25°.Черное море в Севастополе +25°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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24 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 22° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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