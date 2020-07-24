Крым возглавил топ-9 регионов с самой вкусной едой
Когда у пользователей соцсетей спросили в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии, то многие назвали Крымский полуостров.
- Большинство туристов ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов, - сообщили эксперты сервиса для бронирования жилья Tvil.ru.
«Серебро» досталось Краснодарскому краю: кубанский борщ, ароматный шашлык и адыгейский сыр. «Бронза» у Северного Кавказа - шашлык, шурпа, хычины и попить айран.
И так, топ-9 регионов России, где самая вкусная еда по мнению туристов:
Крым, 25,64%
Краснодарский край, 19,66%
Северный Кавказ, 14,53%
Башкирия, 10,26%
Татарстан, 9,4%
Дальний Восток, 6,84%
Калининградская область, 5,98%
Карелия, 5,13%
Свердловская область, 5,13%
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU