Крым возглавил топ-9 регионов с самой вкусной едой

24 Июль 2020 2020-07-24T09:07:38+03:00

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Когда у пользователей соцсетей спросили в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии, то многие назвали Крымский полуостров.

- Большинство туристов ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов, - сообщили эксперты сервиса для бронирования жилья Tvil.ru.

«Серебро» досталось Краснодарскому краю: кубанский борщ, ароматный шашлык и адыгейский сыр. «Бронза» у Северного Кавказа - шашлык, шурпа, хычины и попить айран.

И так, топ-9 регионов России, где самая вкусная еда по мнению туристов:

Крым, 25,64%

Краснодарский край, 19,66%

Северный Кавказ, 14,53%

Башкирия, 10,26%

Татарстан, 9,4%

Дальний Восток, 6,84%

Калининградская область, 5,98%

Карелия, 5,13%

Свердловская область, 5,13%

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ИСТОЧНИК KP.RU