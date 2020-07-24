2020-07-24T09:05:16+03:00
Туризм

Туристы бронируют на день ВМФ Севастополь, Феодосию и Керчь

В пятерке популярных направлений Анапа и Санкт-Петербург
Анна КИРИЕНКО
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Туристы бронируют жилье на День ВМФ в городах-героях Севастополе и Керчии городе воинской славы ФеодосииТуристы бронируют жилье на День ВМФ в городах-героях Севастополе и Керчии городе воинской славы ФеодосииФото: Евгения ГУСЕВА
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Туристы отправятся на День ВМФ в Севастополь, Феодосию и Керчь. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

- Пятерку городов России, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь,Феодосия, Анапа, Санкт-Петербург и Керчь, - отметили в сервисе.

В Севастополе курортники собираются провести три дня, чтобы посмотреть парад военных кораблей в бухте города-героя и праздничный салют. Чуть меньше по времени туристы готовы задержаться в городе воинской славы Феодосии, и провести одни выходные в городе-герое Керчь. Дольше всего путешественники готовы задержаться в Анапе и Санкт-Петербурге. Затраты на проживание выше в Анапе — около 3 тысяч рублей в сутки, дешевле разместиться в Керчи — 2,5 тысячи рублей.

День Военно-морского флота РФ состоится 26 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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