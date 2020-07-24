Туристы бронируют на день ВМФ Севастополь, Феодосию и Керчь
Туристы отправятся на День ВМФ в Севастополь, Феодосию и Керчь. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
- Пятерку городов России, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь,Феодосия, Анапа, Санкт-Петербург и Керчь, - отметили в сервисе.
В Севастополе курортники собираются провести три дня, чтобы посмотреть парад военных кораблей в бухте города-героя и праздничный салют. Чуть меньше по времени туристы готовы задержаться в городе воинской славы Феодосии, и провести одни выходные в городе-герое Керчь. Дольше всего путешественники готовы задержаться в Анапе и Санкт-Петербурге. Затраты на проживание выше в Анапе — около 3 тысяч рублей в сутки, дешевле разместиться в Керчи — 2,5 тысячи рублей.
День Военно-морского флота РФ состоится 26 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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