Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 18 заболевших за сутки
В Крыму за 23 июля зарегистрировали 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 - при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа, - уточнил Сергей Аксенов.
С нарастающим итогом зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусой инфекции. Выздоровевших за весь период – 794 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU