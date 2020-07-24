Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 18 заболевших за сутки

24 Июль 2020 2020-07-24T10:44:20+03:00

9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью

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В Крыму за 23 июля зарегистрировали 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 - при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа, - уточнил Сергей Аксенов.

С нарастающим итогом зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусой инфекции. Выздоровевших за весь период – 794 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU