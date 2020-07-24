В Крыму на выходных ожидается усиление ветра

24 Июль 2020 2020-07-24T11:02:17+03:00

25 и 26 июля на полуострове ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду

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В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение: 25 и 26 июля на полуострове ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

- Днем 25 июля северо-восточный ветер усилится до 18 метров в секунду. Отреагирует больше восточные и центральные районы полуострова. 26 июля ветер будет немного больше – до 20 метров в секунду, - сообщила КП-Крым замначальник крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

На погоде усиление ветра никак не отразится: выходные пройдут без осадков. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, ночью столбик термометра покажет 15-20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU