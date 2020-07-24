Один пациент с коронавирусом скончался в Крыму за сутки

24 Июль 2020 2020-07-24T11:39:24+03:00

Общее число заболевших на 24 июля - 18 человек

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За истекшие сутки с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончался один пациент в Крыму. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Таким образом, количество умерших от коронавируса в Крыму с начала развития эпидемиологической ситуации составило 14 человек.

На 24 июля в республике зафиксировали 18 человек, инфицированных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU