2020-07-24T11:47:54+03:00
Общество

В Симферополе возобновили движение городского троллейбуса №11

Маршрут вернули по многочисленным просьбам жителей города
Александра Тимощенко
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Фото: "Крымтроллейбус"Фото: "Крымтроллейбус"
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В Симферополе возобновили движение троллейбусов по маршруту №11 «заводское-ГРЭС». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

По многочисленным просьбам жителей Симферополя министерство транспорта и «Крымтроллейбус» проработали вопрос о возобновлении движения по троллейбусному маршруту.

С 23 июля 11 маршрут будут обслуживать шесть единиц троллейбусов. Расписание можно посмотреть на официальном сайте предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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