2020-07-24T13:28:12+03:00
Политика

Экс-представитель Госдепа США: «Россия вряд ли будет атаковать Украину из Крыма»

Ранее Курт Волкер выступил против президента штатов Дональда Трампа
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Минобороны УкраиныФото: Минобороны Украины
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Бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма. Но «это вряд ли произойдет», отметил представитель Госдепа.

- Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет, - сказал Курт Волкер в интервью украинским СМИ.

Волкер отмечает, что РФ, вероятно, пытается ослабить Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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