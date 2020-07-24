Экс-представитель Госдепа США: «Россия вряд ли будет атаковать Украину из Крыма»

24 Июль 2020 2020-07-24T13:28:12+03:00

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Бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма. Но «это вряд ли произойдет», отметил представитель Госдепа.

- Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет, - сказал Курт Волкер в интервью украинским СМИ.

Волкер отмечает, что РФ, вероятно, пытается ослабить Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU