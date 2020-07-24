У берегов Крыма за сутки утонул отдыхающий

24 Июль 2020 2020-07-24T12:01:31+03:00

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В Крыму из моря выловили труп в районе поселка Рыбачье. Трагедия произошла 23 июля.

На берег тело очевидцы вытащили около шести вечера. В покойнике опознали отдыхавшего мужчину – ранее он пошел купаться с маской и трубкой. На место происшествия вызвали сотрудников медпомощи, которые констатировали смерть.

В этот же день помощь понадобилась женщине, отдыхавшей в Орджоникидзе. Заходя в море, она оступилась и из-за лишнего веса самостоятельно подняться не смогла. На ноги ее поставили матросы-спасатели. Пострадавшую отправили в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом «неполное утопление».

В Крыму с начала года спасатели приняли участие в 37 происшествиях на воде. 26 человек погибло, спасли 30.

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ИСТОЧНИК KP.RU