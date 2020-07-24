Пик туристического потока в Крым придется на середину августа

24 Июль 2020 2020-07-24T12:50:21+03:00

Бархатный сезон по загрузке будет не хуже летнего

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Пик загрузки курортов Крыма придется на середину августа. Активный сезон продлится вплоть до конца октября.

- Сейчас не самый пик, пик будет в середине августа, что связано со смещением сроков (начала сезона), - указал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Очень надеемся, что сентябрь-октябрь будет тоже насыщен для Крыма.

Форсированное развитие внутреннего туризма на уровне государства и схема кэшбека, инициированная Ростуризмом, позволит привлечь в Крым отдыхающих в период межсезонья.

На сентябрь-октябрь хотели бы перенести отдых те, кто не смог реализовать купленные путевки на апрель-май. Но для этого необходимо отменить трехлетний срок действия туристических ваучеров, которые туроператоры и объекты размещения выдают вместо сорванного из-за коронавируса отдыха.

- Миллионы людей по всей стране остались без средств и отдыха, и если эту задачу мы сможем решить, то осень будет не хуже активного сезона, - убежден Волков.

Напомним, по состоянию на 24 июля Крым принял первый миллион отдыхающих. Загрузка отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма, достигает 95%. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%.

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ИСТОЧНИК KP.RU