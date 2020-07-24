Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики
Глава Республики Крым Сергей Аксенов преобразовал службу государственного строительного надзора региона в министерство. Указ опубликовали на официальном портале правительства.
- Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, - прописано в документе.
Так, новое ведомство стало правопреемником прав и обязанностей службы, а также переняла у Госстройнадзора все функции.
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ИСТОЧНИК KP.RU