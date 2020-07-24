Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики

24 Июль 2020 2020-07-24T12:53:54+03:00

Новое ведомство переняло у бывшей службы все функции

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов преобразовал службу государственного строительного надзора региона в министерство. Указ опубликовали на официальном портале правительства.

- Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, - прописано в документе.

Так, новое ведомство стало правопреемником прав и обязанностей службы, а также переняла у Госстройнадзора все функции.

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ИСТОЧНИК KP.RU