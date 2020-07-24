2020-07-24T12:53:54+03:00
Политика

Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики

Новое ведомство переняло у бывшей службы все функции
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Госстройнадзор Крыма стал министерством жилищной политики.Госстройнадзор Крыма стал министерством жилищной политики.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Глава Республики Крым Сергей Аксенов преобразовал службу государственного строительного надзора региона в министерство. Указ опубликовали на официальном портале правительства.

- Реорганизовать службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, - прописано в документе.

Так, новое ведомство стало правопреемником прав и обязанностей службы, а также переняла у Госстройнадзора все функции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На крымских курортах не соблюдают санитарный режим
Пик туристического потока в Крым придется на середину августа
Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики
У берегов Крыма за сутки утонул отдыхающий
Экс-представитель Госдепа США: «Россия вряд ли будет атаковать Украину из Крыма»
В Симферополе возобновили движение городского троллейбуса №11
Один пациент с коронавирусом скончался в Крыму за сутки
В Крыму на выходных ожидается усиление ветра
Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 18 заболевших за сутки
Эксперты рассказали, как уничтожить вредителя пальм на ЮБК
В Сакском районе нашли нелегальные скотомогильники
Температура воды в Черном море 24 июля 2020: у берегов Керчи похолодало на два градуса
Туристы бронируют на день ВМФ Севастополь, Феодосию и Керчь
Крым возглавил топ-9 регионов с самой вкусной едой
Погода в Крыму на 24 июля: без осадков и тепло до + 32
Как в Крыму снять жилье с четвероногим другом на пару
Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью
Трасса «Таврида» готова на 92%
Строитель Крымского моста заплатит 5 тысяч штрафа из-за травмы подчиненного
Крымские власти дали «зеленый свет» двум проектам на 41 миллион рублей
На грани катастрофы: жители Армянска жалуются на удушающий запах по ночам
На 10 пляжах Крыма нашли нарушения в санитарном состоянии и безопасности