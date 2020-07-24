2020-07-24T13:18:52+03:00
Коронавирус Covid-19

На крымских курортах не соблюдают санитарный режим

Маски надевают только в музеях и никакой социальной дистанции
Анна КИРИЕНКО
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В аэропорту "Симферополь" туристов встречают в маскахВ аэропорту "Симферополь" туристов встречают в маскахФото: Анна КИРИЕНКО
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На крымских курортах не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по противоэпидемическому режиму. Социальной дистанции нет, 99% людей не носят маски, санитайзеров не хватает.

- Я был на пляжах, в ресторанах, в отелях, и если брать в совокупности все, что я увидел, то это единичные истории, - отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов. - В музеях требуют надеть маску, но пока люди ожидают очереди в проходах, уже все заразились. Требования необходимо выполнять, и если сейчас низкие цифры, то это хорошо и этому надо радоваться. Но не нужно пренебрежительно к этому относится, потому что в Крым едут со всей страны.

Напомним, что в Крыму продолжает действовать масочный режим в местах массового посещения граждан, на транспорте и закрытых помещениях.

Средства для дезинфекции рук должны быть во всех объектах общепита и гостиничного хозяйства. Между столиками в кафе и ресторанах, а так же лежаками на пляжах должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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