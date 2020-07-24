Парковками возле достопримечательностей Крыма должна заняться прокуратура

24 Июль 2020 2020-07-24T14:12:19+03:00

Деньги туристов обналичиваются и не идут на благоустройство

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Организацию парковок возле объектов показа и достопримечательностей Крыма должна проверить прокуратура. Большинство туристов едут в Крым на личном транспорте, но сталкиваются с отсутствием мест для отстоя автомобилей.

- Автомобилисты приезжают посмотреть достопримечательности в рамках одного города - и что мы видим? Парковаться негде. Не только приезжим, но и местным жителям, - отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов. - Нужно прекратить обналичивать деньги туристов, уходить от налогов, и мы попросим прокуратуру проверить как организованы парковки возле объектов показа. По сути, туристы платят по 200-300 рублей, которые не идут на благоустройство территорий.

Единое парковочное пространство уже создано в Севастополе, и пример города-героя можно распространить на весь Крым.

При этом оба региона нуждаются в обновлении автопарка пассажирского транспорта для создания комфортных условий: старые автобусы до сих пор выходят на маршруты и своим состоянием угрожают безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU