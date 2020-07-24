2020-07-24T15:47:55+03:00
Общество

Власти Крыма повторно проверили 41 пляж в Алуште и Судаке

Нарушения нашли только на двух прибрежных зонах Алушты
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сотрудники минкурортов Крыма объехали 19 пляжей Алушты и 22 пляжа Судака.Сотрудники минкурортов Крыма объехали 19 пляжей Алушты и 22 пляжа Судака.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму продолжается ежедневная проверка пляжей на санитарное состояние и безопасность. В четверг, 23 июля, сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма объехали 19 пляжей Алушты и 22 пляжа Судака.

В Судаке нарушений не нашли. Все ошибки, сделанные специалистами ведомства, исправили, ко всем критическим замечаниям прислушались. Так, сейчас на всех пляжах от Веселого до Прибрежного есть информационные щиты, и матросы-спасатели носят надлежащую форму.

Во время повторной проверки в Алуште выявили нарушения только на двух пляжах, сообщает Крымское информационное агентство. Индивидуального предпринимателя - пользователя пляжа – Дивенко Я. Д. привлекли к административной ответственности за то, что около второго входа на пляж не было информационного стенда.

Напомним, сотрудники Минкурортов и туризма Крыма уже проверили состояние пляжей в Керчи, Черноморском районе, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Алуште и Ялте. Мониторинг продолжится до конца лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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